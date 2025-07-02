Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Temmuz 2025 15:11
Haziran ek dersi yattı mı? (2025)

ne zaman yatar acep? :)


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
02 Temmuz 2025 17:13

Dün yatar.


bahçesaray
Şef
02 Temmuz 2025 17:59
Kars'ın Digor ilçesinde yattı. Bunun Burdur Gölhisar'daki kişiye etkisi nedir?

AyzıtBörte80
Aday Memur
02 Temmuz 2025 18:15
konuyla alakasız ama Kars digor nasıl bi yer insan olarak hocam
bahçesaray, Dün
Kars'ın Digor ilçesinde yattı. Bunun Burdur Gölhisar'daki kişiye etkisi nedir?

kimuni
Genel Müdür
02 Temmuz 2025 18:22

işin aslı doğrusunu net olarak bende bilmiyorum. Ancak kabaca gözlemlerime göre şöyle oluyor galiba.

önce doğudaki illerden bi başlıyor sonra iç anadoluya istabula ordan işte burdur adlı memleketime yani buralara varıyor.

bence güzel anlattım. AAferin bana. :)

bahçesaray, Dün
Kars'ın Digor ilçesinde yattı. Bunun Burdur Gölhisar'daki kişiye etkisi nedir?

uca
Daire Başkanı
03 Temmuz 2025 09:47

ENAG enflasyon verilerini açıkladı. Aylık: %3,05 Yıllık: %68,68 Tüik 1.17, tahmınlerı alalım.)


metal3
Aday Memur
03 Temmuz 2025 11:43
Didim yattı

uca
Daire Başkanı
03 Temmuz 2025 11:45

süperr

metal3, 13 dk. önce
Didim yattı
Toplam 7 mesaj

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