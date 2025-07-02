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Editörler : supporters.


02 Temmuz 2025 15:13
Bu gidişle memura kız vermezler

Malum maaşlar yoksulluk sınırının çok altında

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Nevi şahsına münhasırHic birinizi sevmiyorum sessizlik lutfenSon iki harften kelime bulma oyunuevlenecek kadın arıyorum ?Son soruyu yanıtlaKelime türetmece oyunuKendime park yapicam kumda oynicamKelimenin çağrıştırdığı3 Harf oyunu slxBilgisayar oyunları oynuyor musunuz?

Sözlük

ekmek arasına konabilecek yiyecekler 2 İbra Etmek 1 bi mola radyo yayını 6 Leman dergisi 3 güne bir şiir bırak 2 Taşlanmak 2 Ceren kız der ki. 1 Derdini insana değil suya anlat 1 rapsodi 2 uzun boylu olmak 2

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