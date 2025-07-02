Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Temmuz 2025 15:25
8 Eylül 1999 sonrası çalışma hayatına girip 25 yıl tamamlayıp, 58 veya 60 yaşını bekleyenler.

8 Eylül 1999 sonrası ilk defa çalışma hayatına girip 25 yıl hizmetini tamamlayıp, 58 veya 60 yaşını beklemek üzere görevinden ayrılanlar var mı? Bu süre zarfında emekli ikramiyesi ve emekli maaşı bayanlarda 58, erkeklerde 60 yaşına kadar maalesef verilmeyecek. Fakat emekli ikramiyesinin verilmesi konusunda idari mahkemeye dava açan var mı acaba çevrenizde?


arda011
Memur
02 Temmuz 2025 15:45

Emekli ikramiyesi verilir, emekli aylığı için ise yaş beklenir diye biliyorum.


bivarmış1yokmuş
Şef
03 Temmuz 2025 08:31

maalesef güncel yasa emekli ikramiyesinin de verilmesini engelliyor.

arda011, Dün

Emekli ikramiyesi verilir, emekli aylığı için ise yaş beklenir diye biliyorum.


since2024
Aday Memur
03 Temmuz 2025 11:06
yaşınız kaç hocam, ne kadar süre bekleyeceksiniz

bivarmış1yokmuş
Şef
03 Temmuz 2025 11:36

Yaş 51, hizmet süresi 2026 şubatta 25 yıl dolmuş olacak ömrümüz olursa tabi. 9 sene bekleyeceğiz maalesef.

since2024, 50 dk. önce
yaşınız kaç hocam, ne kadar süre bekleyeceksiniz

Memur bayan
Aday Memur
03 Temmuz 2025 11:53

eyt çıkar belki

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