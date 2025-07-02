Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Temmuz 2025 15:33
8 Eylül 1999 sonrası ilk defa çalışma hayatına girip 25 yıl hizmetini tamamlayıp, 58 veya 60 yaşını

8 Eylül 1999 sonrası ilk defa çalışma hayatına girip 25 yıl hizmetini tamamlayıp, 58 veya 60 yaşını beklemek üzere görevinden ayrılanlar var mı? Bu süre zarfında emekli ikramiyesi ve emekli maaşı bayanlarda 58, erkeklerde 60 yaşına kadar maalesef verilmeyecek. Fakat emekli ikramiyesinin verilmesi konusunda idari mahkemeye dava açan var mı acaba çevrenizde?

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