Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


02 Temmuz 2025 15:41
Tıbbi Sekreter İl Dışı Tercih İçin Hizmet Puanı

Tıbbı sekreter hizmet puanı:


fatodemiş
Memur
02 Temmuz 2025 16:04
kendi puanınızı niye yazmıyorsunuz

jackreacher52
Aday Memur
02 Temmuz 2025 16:10

sallamak serbest


tds_Pınar
Aday Memur
02 Temmuz 2025 16:24

25867 tercih listesini oluşturdum ama hala kesinleştirmedim kararsızım

fatodemiş, 4 saat önce
kendi puanınızı niye yazmıyorsunuz

ONUNCUKOYSAKİNİ
Memur
02 Temmuz 2025 17:36

22500 mersin şehir kayseri şehir ve Maraş devlet 3 tercih gelirmi mersin bilemedim


tds_Pınar
Aday Memur
02 Temmuz 2025 17:53

Gelir büyük ihtimal

ONUNCUKOYSAKİNİ, 2 saat önce

22500 mersin şehir kayseri şehir ve Maraş devlet 3 tercih gelirmi mersin bilemedim


yaren_sena
Aday Memur
02 Temmuz 2025 18:12

40698 puan tek tercih Antalya eğitim ve araştırma hastanesi yazdım

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