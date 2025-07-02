Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


02 Temmuz 2025 16:10
Hizmet puanı

Merhaba arkadaşlar. Hizmet puanlarının güncellenme tarihleri herkesin aynı mı oluyor? Eğer aynıysa güncelleme gelmeden önceki tarih aralığı nasıldı?

Çok Yazılan Konular

Becayiş İlanları (Tek Başlık)Tıbbi Sekreter İl Dışı Tercih İçin Hizmet PuanıTayin Sonrası BaşlangıçÜnvan Değişikliği Aile Birliği Mazereti250 Bin Promosyon Olabilir mi?Doğum Sonrası İçin Üretsiz İzin hk.Sağlık Bakanlığında Çalışan Çocuk GelişimcilerGülhane EAH ve Ankara EAH LaboratuvarSakarya ve Yalova Eğitim Araştırma İller ArasıAktif Tek Personel Olmak (İller Arası Tayin)

Sözlük

güne bir şiir bırak 2 ekmek arasına konabilecek yiyecekler 3 redingot 2 Memurlar net sözlüğün Ekşi Sözlüğe dönüşmesi 4 üretim bağımlılığı 1 vatan sağ olsun mu sorunsalı 1 pazartesinin gelişi pazardan bellidir 1 Taşlanmak 1 melamet 1 Ceren kız der ki. 1

Son Haberler

'FETÖ soruşturmanız var' yalanıyla 6 milyon TL dolandırdılarYenidoğan Çetesi Davası Eylül'e Ertelendi: Tahliyeler VarBalıkesir'in 3 ilçesinde çıkan yangınlar kontrol altındaAcil tıp teknisyeni telefonda hayat kurtardıOtomobil Satışlarında Rekor Artış! SUV Otomobiller Zirvede

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı