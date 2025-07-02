Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Temmuz 2025 16:31
Zabıt katipliğinden mübaşirliğe veya şoförlüğe vb geçiş

Zabıt katibiyim şoförlük, mübaşirlik, teknikerlik bilgi işlem şefliği gibi herhangi başka bir ünvana geçiş yolları nelerdir bilen tecrübe eden varsa bizde faydalanalım


turcinsaniant
Aday Memur
02 Temmuz 2025 16:34

güvenlik belgesi alınıp adliyede güvenlik olunabilirmi mesela

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