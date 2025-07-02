Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


02 Temmuz 2025 17:04
Ptt İhs liler güncel durumu Hk.
Ptt yeniden yapılanıyor. 399 lu personel havuz diyorlar, şubeler kapanıyor. Kargo birimi ayrıldı, ayrıca banka olunacak deniliyor. İhsli personelin durumu ne olacak? Vhki yapıp 657 geçme gibi ihtimal olur mu yoksa sözleşmeler iptal mi olur?

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