Ptt İhs liler güncel durumu Hk.

Ptt yeniden yapılanıyor. 399 lu personel havuz diyorlar, şubeler kapanıyor. Kargo birimi ayrıldı, ayrıca banka olunacak deniliyor. İhsli personelin durumu ne olacak? Vhki yapıp 657 geçme gibi ihtimal olur mu yoksa sözleşmeler iptal mi olur?

Ptt yeniden yapılanıyor. 399 lu personel havuz diyorlar, şubeler kapanıyor. Kargo birimi ayrıldı, ayrıca banka olunacak deniliyor. İhsli personelin durumu ne olacak? Vhki yapıp 657 geçme gibi ihtimal olur mu yoksa sözleşmeler iptal mi olur?