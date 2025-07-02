Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


02 Temmuz 2025 17:54
İş başvurusunda Transkript

Arkadaşlar önlisanstan atandım. Bilgisayar dersi transkripti istediler. Atanma sürecinde devam eden lisansın transkriptini yükledim. Sorun çıkar mı?

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