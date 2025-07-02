Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


02 Temmuz 2025 18:06
Ünvan Değişikliği için kaynak kitap tavsiyeleri ?

Sınava çalışmak için hangi kaynakları kullandınız arkadaşlar? 2025 te yada daha önce bu sınava girenler bilgi verebilir misiniz ?

Çok Yazılan Konular

Becayiş İlanları (Tek Başlık)Tıbbi Sekreter İl Dışı Tercih İçin Hizmet PuanıTayin Sonrası BaşlangıçÜnvan Değişikliği Aile Birliği Mazereti250 Bin Promosyon Olabilir mi?Doğum Sonrası İçin Üretsiz İzin hk.Sağlık Bakanlığında Çalışan Çocuk GelişimcilerGülhane EAH ve Ankara EAH LaboratuvarSakarya ve Yalova Eğitim Araştırma İller ArasıAktif Tek Personel Olmak (İller Arası Tayin)

Sözlük

b planı 1 Bugün olanlar 3 Memurlar net sözlüğün Ekşi Sözlüğe dönüşmesi 4 sakkadik 1 mutluluk korkusu 1 İbra Etmek 1 madımak 1 emprovizasyon 1 Derdini insana değil suya anlat 1 içindeki çocuk 3

Son Haberler

Bayburt-Erzurum sınırında bir hava aracının düştüğü ihbarı'FETÖ soruşturmanız var' yalanıyla 6 milyon TL dolandırdılarYenidoğan Çetesi Davası Eylül'e Ertelendi: Tahliyeler VarBalıkesir'in 3 ilçesinde çıkan yangınlar kontrol altındaAcil tıp teknisyeni telefonda hayat kurtardı

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı