Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


02 Temmuz 2025 19:12
Tarım bakanlığı ziraat mühendisliği okumaya izin veriyorlar mı kurumlarda olan varsa yardımcı olabil

Yardımcı hizmetlerdeyim ziraat mühendisliği okumayı düşünüyorum

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