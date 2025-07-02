Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Temmuz 2025 21:55
Gönüllü doğu gorevi

Mrh 8 yıl d.bakirda çalıştım şuan 6 yıllık batı ilindeyim 3 ılık bitti 4 yıl dolunca gönüllü doğu tercihi yapabilirmiyim kaç tercih hakkım var ayrıca tekrar d.bakir tercih yapabilirmiyim bu arada memleket de D.bakir


Polisc
Aday Memur
02 Temmuz 2025 22:05
atama döneminde gönüllü olarak doğu görevi isteyebilirsin ancak ara dönemde isteyemezsin

ezelisevdam
Aday Memur
02 Temmuz 2025 22:11

Peki kaç tercih yapma hakkımız var bilgin var mı tek tercih yapabilir miyim

Polisc, 1 saat önce
atama döneminde gönüllü olarak doğu görevi isteyebilirsin ancak ara dönemde isteyemezsin

iamapoliceman
Daire Başkanı
02 Temmuz 2025 22:33
eskiden tek tercih bile yapılabiliyordu, ancak son değişiklikle bütün doğu illerini yazma zorunluluğu geldi
ezelisevdam, 1 saat önce

Peki kaç tercih yapma hakkımız var bilgin var mı tek tercih yapabilir miyim

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