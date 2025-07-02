Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Temmuz 2025 22:02
UAK'a itirazlara neden hiçbir açıklama yapmadan red veriyor sürekli

Doçentlik başvurusu red olup UAK'a itiraz eden hocalarım size bir sorum olacak. UAK'a itiraz edip Uak


EmineElif
Aday Memur
02 Temmuz 2025 22:03

Uak tarafindan red almayan biri var mi


StMngr
Daire Başkanı
02 Temmuz 2025 22:44
Çünkü: 1) Çok başvuru var, okumaya üşeniyorlar. 2) Başvuruların ciddi bir bölümü (kendilerinin haklı olduğunu düşünen) haksız. 3) Komisyondakiler köprüyü geçen akademisyenler olduğundan, merdiveni kırmışlar, bir çoğunun hiç umurunda değil.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Mart dönemi doçentlik başvuruları2023 ekim dönemi doçentlik başvurularıTübitak 2219 programi 2024 1. donem basvurulariVakıf üniversitesindeki akademisyene maaş düzenlemesiKİT vs Araştırma GörevliliğiUAK'a itirazlara neden hiçbir açıklama yapmadan red veriyor sürekliDoktora için tavsiye : taşra üniv. mi büyük şehir üniv. ?Hata mı, yaptım?

Sözlük

ekmek arasına konabilecek yiyecekler 4 cehenneme övgü 1 günün filmi 4 Taşlanmak 1 elemek 2 mutluluk korkusu 1 Bugün olanlar 3 sakkadik 1 terapötik 1 içindeki çocuk 2

Son Haberler

Tunç Soyer'i Yalanlayan Resmi Yazılar Ortaya ÇıktıBursa'da Su Krizi: Barajlarda Sadece 84 Günlük Su Kaldı!2043'e kadar ehliyetine el konulan sürücü yine direksiyon başında yakalandıTürkiye'nin ilk 'İklim Kanunu Teklifi', kabul edildiMicrosoft çalışanlarının yaklaşık yüzde 4'ünü işten çıkaracak

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı