UAK'a itirazlara neden hiçbir açıklama yapmadan red veriyor sürekli

Çünkü: 1) Çok başvuru var, okumaya üşeniyorlar. 2) Başvuruların ciddi bir bölümü (kendilerinin haklı olduğunu düşünen) haksız. 3) Komisyondakiler köprüyü geçen akademisyenler olduğundan, merdiveni kırmışlar, bir çoğunun hiç umurunda değil.

Çünkü: 1) Çok başvuru var, okumaya üşeniyorlar. 2) Başvuruların ciddi bir bölümü (kendilerinin haklı olduğunu düşünen) haksız. 3) Komisyondakiler köprüyü geçen akademisyenler olduğundan, merdiveni kırmışlar, bir çoğunun hiç umurunda değil.