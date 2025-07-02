KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


02 Temmuz 2025 22:33
İibf ilk atama

Arkadaşlar bölümüm maliye. 2026 kpss ye gireceğim. En az kaç yaparsam ilk atamada gidebilirim ?

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