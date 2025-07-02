Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


02 Temmuz 2025 22:50
devam eden yargılama ve memuriyete etkisi

Kıymetli arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Sizlere bir sorum var. Benim 2018 yılından geçen yıla kadar süren bir ceza davam vardı geçen yıl sonuçlandı. Ben "Basit Yaralama" suçundan 5 yıl süre ile HAGB cezası aldım. Bu ceza kesinleşti ve sürem başladı. Bu süre zarfında ben Gençlik ve Spor Bakanlığına atandım ve Eylül ayından beri çalışmaktayım. HAGB cezamın haksız yeri verildiğini düşündüğümden ötürü Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yapmıştım. Bireysel Başvuru bugün sonuçlanmış ve Komisyon bir çok hususta hak ihlaline uğradığıma kanaat getirmiş. Komisyon dosyayı yeniden mahkemeye gönderdi yeniden yargılanmamı istedi. İnşallah allahın izni ile beraat alacağım. Şimdi süreç bu yönde devam edecek. Merak ettiğim konu; ben HAGB kararım varken Gençlik ve Spor Bakanlığına girdim ve çok şükür eylülden beridirde çalışıyorum. Şimdi yeniden bir yargılama yapılacak ya beraat alacağım yada mevcut kararım devam edecek ve dosya kapanacak. Bu yargılama aşaması yeniden başladığında Adalet Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığına bir tebligatta bulunup Personelinizin ceza yargılaması başlamıştır, vardır vs.. gibi bir girişim içinde olur mu acaba ? Olursa Bakanlığın yada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bu durumda ki yaklaşımı nasıl olur sizce ? Sonuçta ben memuriyete hali hazırda kesinleşmiş HAGB kararım varken girdim. İnşallah bu sürecin sonunda da ya beraat alacağım yada en kötü ihtimalle mevcut durumum devam eder. Lafın kısası sizlere bir danışmak istedim arkadaşlar. Konu ile alakalı bilgili arkadaşlardan cevap bekliyorum. Şimdiden herkese teşekkürler. İyi akşamlar iyi forumlar.


muallimmm4638
Şef
02 Temmuz 2025 23:13
kardeşim geçmiş olsun hayırlı olsun. mevcut hali kalsa bile bişey olmaz net davalık olsan da kazanırsın. kendi kendine evhamlanma rahatını bozma. çok duramıyorsan kadrolu isen aç dmk 48. madde yi falan oku rahatlarsın. teferruatına girmiyorum. sözleşmeliysen eğer o konuyu hakim de bilmiyor kimse de farklı farklı durum yaşayan var o zaman da kurumun takdir yetkisi diyorlar.
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