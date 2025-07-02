devam eden yargılama ve memuriyete etkisi

kardeşim geçmiş olsun hayırlı olsun. mevcut hali kalsa bile bişey olmaz net davalık olsan da kazanırsın. kendi kendine evhamlanma rahatını bozma. çok duramıyorsan kadrolu isen aç dmk 48. madde yi falan oku rahatlarsın. teferruatına girmiyorum. sözleşmeliysen eğer o konuyu hakim de bilmiyor kimse de farklı farklı durum yaşayan var o zaman da kurumun takdir yetkisi diyorlar.

kardeşim geçmiş olsun hayırlı olsun. mevcut hali kalsa bile bişey olmaz net davalık olsan da kazanırsın. kendi kendine evhamlanma rahatını bozma. çok duramıyorsan kadrolu isen aç dmk 48. madde yi falan oku rahatlarsın. teferruatına girmiyorum. sözleşmeliysen eğer o konuyu hakim de bilmiyor kimse de farklı farklı durum yaşayan var o zaman da kurumun takdir yetkisi diyorlar.