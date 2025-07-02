Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Temmuz 2025 23:29
Yolluk Hesaplama

Merhaba değerli üyeler bir konu hakkında bilginize ihtiyacım var. 2 yıl geçici görevlendirme ile başka bir ilçeye görevlendirildim. Geçmişe dönük geçici görevlendirme ücretini talep ettim. 1 yıl için 90 tam 90 3/2 olmak üzere 180 gün bu 180 gün içinde kullandığım izin ve raporlar düşülerek tarafıma ödeme yapıldı. 2 yılda 37 gün rapor ve iznim var. Benim burada sormak istediğim 365 gün geçici görevle görev yaptığım yerde izin ve raporlarım neden 180 günden düşüldü eksik günlerimi tekrar talep edeyim mi yoksa kurum doğru mu hesaplamış?

Teşekkür ederim.


E.Kayı Han
Editor
03 Temmuz 2025 00:39

6245 sayılı harcırah kanununda;

Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler:

a. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.

hükmü bulunmaktadır. Bu madde de ilk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında hükmü bulunduğundan raporları ve izinleri düşmelerinde bir sıkıntı olmadığı kanaatindeyim.

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