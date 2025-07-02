Yolluk Hesaplama

6245 sayılı harcırah kanununda;

Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler:

a. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.

hükmü bulunmaktadır. Bu madde de ilk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında hükmü bulunduğundan raporları ve izinleri düşmelerinde bir sıkıntı olmadığı kanaatindeyim.