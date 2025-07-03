Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Temmuz 2025 00:41
Ocak 2026 Zam Oranı
Temmuz 2025 zam oranı tahminlerine yarın son nokta konulacağı için bundan sonra bu başlık altında devam edebiliriz. Ben başlayayım.%10.5 bekliyorum.

kursad2332
Aday Memur
03 Temmuz 2025 02:08
% 14 kesinleşmiş zaten yarın belli olan oranla daha üstü olacak eksi çıkmazsa tabi.sen bu 10,5 i nasıl buldun
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