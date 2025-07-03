Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


03 Temmuz 2025 02:12
Ünvan değişikliği

Tarım bakanlığında tarım ekonomisi bölümüm norm kadro çalıştığım yerde yok nasıl olucak bu durumda

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Tarım bakanlığı ziraat mühendisliği okumaya izin veriyorlar mı kurumlarda olan varsa yardımcı olabilTicaret Bakanlığı Promosyon Sözleşmesi

Sözlük

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