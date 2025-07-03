KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


03 Temmuz 2025 03:26
Msb ve kuvvet komutan sözlesmeli memur alım sonuçları acıklandımı

Arkadaslar subatta yapılan sozlu mulakat sonuçları açıklandımı, sozlesmelı memurluk için olan

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