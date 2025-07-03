Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


03 Temmuz 2025 04:44
İşe girersem sıkıntı yaşarmıyım ?

Bir kamu kurumuna 4B li personel olarak atandım şuanda güvenlik soruşturmam devam ediyor ve tebligatın gelmesini bekliyorum bu süre zarfında memuriyete başlayana kadar bir işe girsem sıkıntı yaşarmıyım ?

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