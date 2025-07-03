Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : supporters.


03 Temmuz 2025 06:04
Dr. Ali Kavuzlu Şikayet - Hiç Ameliyat Yapmasa Belki Daha Faydalı Olurdu

Dr. Ali Kavuzlu?ya burun estetiği olmak için büyük bir beklenti ve güvenle başvurdum. Ancak ameliyat sonrası yaşadığım süreç tam anlamıyla bir hayal kırıklığı oldu.

Burnumda çökme meydana geldi ve en önemlisi, nefes alma sorunu yaşamaya başladım. Bu sağlık problemi, estetik kaygıların da ötesine geçti. Geceleri rahat uyuyamıyor, gün içinde burnumdan yeterince hava alamıyorum.

Tıbbi sorunların yanında bir başka büyük hayal kırıklığım ise, yaşadığım olumsuz deneyimi paylaşmak istediğimde oldu. Google ve diğer platformlara yazdığım olumsuz yorumlar kısa sürede silindi ya da yayınlanmadı.

Bu durum, başka insanların gerçek hasta yorumlarını görmesini engelliyor. Oysa ben sadece başıma geleni dürüstçe anlatmak istemiştim.

Mağdur oldum ve pişmanım.

Bugün geriye dönüp baktığımda tek düşündüğüm şu:

?Keşke bu ameliyat hiç yapılmasaydı. Belki de Dr. Ali Kavuzlu hiç ameliyat yapmasa, insanlara daha faydalı olurdu.?

Bu paylaşımı, benzer bir operasyon düşünen kişilerin bilinçli karar verebilmesi için yazıyorum. Reklamlara değil, gerçek deneyimlere kulak verin.

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