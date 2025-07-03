Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Temmuz 2025 08:14
Ünvan Değişikliği yada sınavla geçme Hk. ( Sadece bilgisinden emin olanlar yardımcı olabilir mi ?)

Arkadaşlar daha önce benzer başlıklar açılsa da tam bir cevap bulamayan bir konuya değinmek istiyorum örneğin;

1-Sözleşmeli zabıt katibi olarak çalışan birisi adalet bakanlığı alımlarında koruma ve güvenliğe başvurabilir mi yoksa başvurusuna red mi gelir ve kazandı diyelim o zaman istifa edip geçebilir mi ?

2- İkinci sorum ise koruma ve güvenlik taban puanı 60'a çekildi sizce yüksekten aşağıya doğru sıralandığı için alım sırasında taban puan kaç olur ?

3- Üçüncü sorum ise diyelim ki sözleşmeli süremiz bitti ve asil memur olduk kpss'den bölüm kazanırsak geçebilir miyiz ? ya da bölüm şartı istemeyen bir yeri kpss ile kazansak geçebilir miyiz ?

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda Birlik2025 Yılı Havuz Tayinleri Tek BaşlıkGeçici görev bitimi ilişik kesmePromosyon aldıktan sonra kurum değiştirmeZabıt katipliğinden mübaşirliğe veya şoförlüğe vb geçişGeçici görevi nasıl sonlandırırımÜnvan değişikliği hakkındaÜnvan değişikliği hakkındaİnfaz koruma memurları günüMemuriyetteyken hapis cezası veya para cezası alınırsa ne olur?

Sözlük

erkeklere yüklenen misyonlar 8 güne bir şiir bırak 1 Taşlanmak 1 madımak 1 Derdini insana değil suya anlat 1 vatan sağ olsun mu sorunsalı 1 Memurlar net sözlüğün Ekşi Sözlüğe dönüşmesi 2 güne bir söz bırak 8 koku hafızası 1 rapsodi 1

Son Haberler

İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 137 gözaltıŞehit Yakınları ve Gazilere Doğal Gazda Yüzde 50 İndirimBakan Kurum'dan İklim Kanunu'na ilişkin açıklamaİzmir Ödemiş'te Orman Yangınına Havadan ve Karadan MüdahalePark yeri kavgasında gazeteciye müdahale eden polise soruşturma

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı