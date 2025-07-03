Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Temmuz 2025 08:21
HAZIR MISINIZ ?

MEMUR SEN GENEL BAŞKANI ALİ YALÇIN VE OMURGASIZ ÜYELERİNİ MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ATTIĞI KAZIĞIN KANITLANMASINA SAATLER KALDI... TUİK YİNE UYDURMA ENFLASYONLA EMEKÇİYİ EZECEK ALİ YALÇIN AYAKTA ALKIŞLAYACAK...


absentm
Aday Memur
03 Temmuz 2025 08:25

Birde yalandan çıkar kabul etmiyoruz der. Toplu sözleşme zamanı imza atmıyoruz der kenara çekilir. Bunu yapmak için sendika başkanı olmak gerekiyor..

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