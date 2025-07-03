Geçici görev bitim tarihi

Geçici görev süren bitse bile bulunduğun yerde çalışmaya devam edersin. Karar sonradan çıktığında süren uzatılmış olur. Birkaç yıl önce bende öyle olmuştu herhangi bir sorun olmadı

Geçici görev süren bitse bile bulunduğun yerde çalışmaya devam edersin. Karar sonradan çıktığında süren uzatılmış olur. Birkaç yıl önce bende öyle olmuştu herhangi bir sorun olmadı