Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Temmuz 2025 09:47
ENAG enflasyon verilerini açıkladı. Aylık: %3,05 Yıllık: %68,68 Tüik 1.17, tahmınlerı alalım.)

ENAG enflasyon verilerini açıkladı.

Aylık: %3,05

Yıllık: %68,68

Tüik 1.17, tahmınlerı alalım.)


Cancansel
Aday Memur
03 Temmuz 2025 09:53
tüik 0.99

muallim_34
Genel Müdür
03 Temmuz 2025 09:57

1.61


Cancansel
Aday Memur
03 Temmuz 2025 10:02
1,37 hayırlı olsun açlığa devam

uca
Daire Başkanı
03 Temmuz 2025 10:08

SON DAKİKA AYLIK ENFLASYON : 1,37

Toplam 4 mesaj

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