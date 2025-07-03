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Editörler : supporters.


03 Temmuz 2025 09:48
ENAG enflasyon verilerini açıkladı. Aylık: %3,05 Yıllık: %68,68 Tüik 1.17, tahmınlerı alalım.)

ENAG enflasyon verilerini açıkladı.

Aylık: %3,05

Yıllık: %68,68

Tüik 1.17, tahmınlerı alalım.)

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