Zamcık oranı 15.57 oldu

Devleti temsil eden ben öğretmen olarak, İzmir büyükşehir de ise dün baslayan bir işçi den yan haklarla beraber 10 bin kadar eksik alacağım. Çok sağol Tüik, ondan daha çok sağ ol buçuk Ali, en çok sen sağ ol bakan Mehmet. ama en fazla da bu duruma getiren, oy atarken eli titremeyenler sağolsun, elinize zicayim

Devleti temsil eden ben öğretmen olarak, İzmir büyükşehir de ise dün baslayan bir işçi den yan haklarla beraber 10 bin kadar eksik alacağım. Çok sağol Tüik, ondan daha çok sağ ol buçuk Ali, en çok sen sağ ol bakan Mehmet. ama en fazla da bu duruma getiren, oy atarken eli titremeyenler sağolsun, elinize zicayim