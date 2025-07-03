Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

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03 Temmuz 2025 10:03
Zamcık oranı 15.57 oldu
bozdur bozdur harca

impostor
Şube Müdürü
03 Temmuz 2025 10:04

Memurların çoğu halinden memnun ki zaten, halk da memnun.


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
03 Temmuz 2025 10:04

tüh be 0.07 ile buçuk kaçtı

hay aksi :(((


mura_t_arslan
Şef
03 Temmuz 2025 10:05

neyse en azindan 15% denk getirmediler .


Pınar Karakeçili
Aday Memur
03 Temmuz 2025 10:07
yüzde kaç oldu

Pr0metheuss
Şef
03 Temmuz 2025 10:08

Şimdi 3.5 Ali çıkar yarına kadar verilmeli, yapılmalı, olmalı der sonra aylarca hayalet oılur.


Mavi.Ufuklar
Şef
03 Temmuz 2025 10:11

Emeği geçenlerin cümleten Allah belasını versin. İki cihanda yakanız bir araya gelmesin.


mihendis1234
Aday Memur
03 Temmuz 2025 10:13

amin...bi o kadarda benden.....

Mavi.Ufuklar, 2 saat önce

Emeği geçenlerin cümleten Allah belasını versin. İki cihanda yakanız bir araya gelmesin.


avenger1907
Aday Memur
03 Temmuz 2025 10:17
Devleti temsil eden ben öğretmen olarak, İzmir büyükşehir de ise dün baslayan bir işçi den yan haklarla beraber 10 bin kadar eksik alacağım. Çok sağol Tüik, ondan daha çok sağ ol buçuk Ali, en çok sen sağ ol bakan Mehmet. ama en fazla da bu duruma getiren, oy atarken eli titremeyenler sağolsun, elinize zicayim

Atmaca9
Aday Memur
03 Temmuz 2025 10:19
yazıklar olsun 15.57 memuru üç kuruşa muhtaç etti yetkili sendika

murat_326
Daire Başkanı
03 Temmuz 2025 10:22

Memur sene uyeligi olan memurlar çok zengin bence


bilgisayartekniker
Memur
03 Temmuz 2025 10:23

%30 zam ile birlikte 15 bin tl seyyanen zam şart olmuştur. DEVLET MEMURLARI BİRLİK OLUN.


MaDMaxiBo
Daire Başkanı
03 Temmuz 2025 10:23

birkaç yıl önce 800 dolar olan maaşım 1500 dolara yaklaşıyor. bin bereket. nankörlük zor zanaat tabi


neat
Aday Memur
03 Temmuz 2025 10:24

Buna sebep olanların hiçbirine hakkım helal değildir. Bu maaşla en fazla çocuk bezi alabilirim artık.


meeemurrbeyy
Memur
03 Temmuz 2025 10:25

Buna sebep olanlar uzakta değil arkadaşım yakınında iş arkadaşların memursen denen şarlatan sendikaya üye olan koyunlar sebep oluyor bunlara...

neat, 2 saat önce

Buna sebep olanların hiçbirine hakkım helal değildir. Bu maaşla en fazla çocuk bezi alabilirim artık.


MaDMaxiBo
Daire Başkanı
03 Temmuz 2025 10:25

hatta 500 dolara kadar da düşmüştü kriz döneminde. öncesinde 800 dolardı. krizden sonra 1200 oldu, şimdi 1450 dolar oluyor. vatandaşın geneli de halen kriz devam ediyor kafasında. tüik yüzde 35 demiş daha fazladır ama yüzde yüz de değil artık enflasyon duruluyor. bunu da kabul etmek lazım, doğruya doğru.

MaDMaxiBo, 2 saat önce

birkaç yıl önce 800 dolar olan maaşım 1500 dolara yaklaşıyor. bin bereket. nankörlük zor zanaat tabi


fakir.adam
Şube Müdürü
03 Temmuz 2025 10:26

15,57 zam azmı?


hsynkrt33
Aday Memur
03 Temmuz 2025 10:27
zam desen yok, fazla mesai desen yok. Dün gece eve gece 11 de girdik, işçiler çatır çatır 6 saat mesaisini yazdı ama memura yok. ABV

hsynkrt33
Aday Memur
03 Temmuz 2025 10:28
Enflasyon farkı zam değil. Önce bunu öğren
fakir.adam, 2 saat önce

15,57 zam azmı?


M Can
Genel Müdür
03 Temmuz 2025 10:28

Onun adı zam değil ki ..

Ocak ayı maaşının, Temmuzda aynı alım gününe tekrar ulaşması için verilecek altı aylık enflasyon değer kaybı...

fakir.adam, 2 saat önce

15,57 zam azmı?


Mytmoor
Memur
03 Temmuz 2025 10:30

Şimdi sarı sendikalı kardeşlerimizin benlentisi, Ali abimizin çabaları, Maliyeci Mehmet'in ikna edilmesi ve yüce büyüğümüzün takdirleriyle 15,57'nin düz 16'ya çekilmesi üzerine görüşmeler yapılıyordur. Ola ki uygun görülürse bakın siz zafer naralarına ve şenliklere..

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