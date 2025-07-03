Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


03 Temmuz 2025 10:34
8 Eylül 1999 Sonrası İlk Defa Çalışma Hayatına Girip 25 Yıl Hizmetini Tamamlayan Var mı?

8 Eylül 1999 sonrası ilk defa çalışma hayatına girip 25 yıl hizmetini tamamlayıp, 58 veya 60 yaşını beklemek üzere görevinden ayrılanlar var mı? Bu süre zarfında emekli ikramiyesi ve emekli maaşı bayanlarda 58, erkeklerde 60 yaşına kadar maalesef verilmeyecek. Fakat emekli ikramiyesinin verilmesi konusunda idari mahkemeye dava açan var mı acaba çevrenizde?

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