Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Temmuz 2025 11:15
Emekli maaşına 16.67 zam alan birisi kirasını 43,23 zam yaparak ödeyecek. Şahane denklem !

Emekli maaşına 16.67 zam alan birisi kirasını 43,23 zam yaparak ödeyecek. Şahane denklem !


Serdes
Aday Memur
03 Temmuz 2025 11:20

Birini 6 aylık birini yıllık yazıyorsun okumuş adamsın olmamış


uca
Daire Başkanı
03 Temmuz 2025 11:39

16.6 zam alan bir emekli , doğal gazı yüzde 25 zamlı ödeyecek?

Serdes, 37 dk. önce

Birini 6 aylık birini yıllık yazıyorsun okumuş adamsın olmamış


spock
Genel Müdür
03 Temmuz 2025 11:52

Eskiden memur ve emekli zammı da yılda bir yapılırdı. Şimdi altı ayda bir yapıyorlar. Aslında eski sistemde ele geçen para daha fazlaydı. Hükumet işini iyi yapıyor nitekim sizin gibi okumuş insanlar bile, bakınız bu zokayı yutmuş.

Hesap makinası orada. İsterseniz deneyin görün.

Serdes, 37 dk. önce

Birini 6 aylık birini yıllık yazıyorsun okumuş adamsın olmamış


Pelinin1
Daire Başkanı
03 Temmuz 2025 11:56

emekli maaşına yüzde elli zam aldığında kirası yüzde 25 artıyordu ona saysınlar

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