Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Temmuz 2025 11:28
Yıl içinde alınan tek hekim raporu toplam süre

Sa forum ahvali devreler dmk ya göre tek hekim raporlarında sürelerde değişiklik varmı. Şimdi 40 güne kadar aynı veya farklı hastalıktan örnek 10+1+1+5+5+7+3+10 seklinde alabiliyorduk. İdari bürodaki arkadaşlar 20 gün sonrası için tek hekim rapor alamazsın başlama yapıp tekrar alman gerekir şeklinde bir şeyler söyledi egm yönetmeliği değişmiş heralde fakat 657 deki tek hekim raporlarda süre hakkında bir değişiklik oldumu bilmiyorum. 40 gün tek hekim raporları ardı ardına olurmu olmaz mı?

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