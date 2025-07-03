Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


03 Temmuz 2025 11:45

Yükseköğretim Bakanlığı Kurulmalı mı?
Cevaplarınız önemlidir sayın hocalarım

Bu ankete 11 dakikada, 0 kişi oy kullandı

Cevaplarınız önemlidir sayın hocalarım

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