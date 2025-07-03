Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


03 Temmuz 2025 13:11
Şırnak Üniversitesi alım için istenen belgeler

Şırnak üniversitesi sözleşmeli personel alımına başvuru yaparken e devlet üzerinden diğer belgeler kısmı çıkıyor. İlanda istenen hiçbir belge olmadığını görüyorum. Benim anladığım bir şey mi var bakabilir misiniz?

Diğer belgeler kısmına ne eklemeliyim

https://personeldb.sirnak.edu.tr/file/birimCommon/sozlesmeli-personel-657-4b-alim-il-ni_16e77d98-b26a-4658-aeda-f9e2fcdd38b2.pdf


ahmet44mlty
Şef
03 Temmuz 2025 13:25

özgeçmiş,belge,sertifika görünüyor mu peki.mezuniyet ve diğer belgeler otomatik gelecek zaten.


ahmet44mlty
Şef
03 Temmuz 2025 13:26

ara ara tekrar e devlete girerek belglerin yüklenmiş ve doğru olduğundan emin olun,zaman çok

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