Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Temmuz 2025 13:13
Yks de habersiz tutanak tutulur mu?

Merhaba gözetmenler sınav görevlileri de cevaplarsa cok iyi olur ben yks sınavında stresten etrafa çok baktım sınavdakiler nereye gelmiş ben nerdeyim diye falan bana tutanak tutmuslarmıdır haberim olurmuydu tutanaktan yani habersiz tutabilirlermi kaç gündür düşünüyorum


kimlikalalım
Aday Memur
03 Temmuz 2025 13:14

Tutanak tutulursa bilgin olurdu.


Alibm
03 Temmuz 2025 13:16

Hocam bazıları diyorki tutanak tutulur haberin olmaz sınav acıklandğı gün anlarsın

kimlikalalım, 43 dk. önce

Tutanak tutulursa bilgin olurdu.


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
03 Temmuz 2025 13:51

Birlikte çalıştığınız salon başkanı durumu osym ye bildirmiş olabilir.Sonradan soruşturma açılırsa bilginiz olur.

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