Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


03 Temmuz 2025 13:32
Tarım ekonomisi

Arkadaşlar tarım ekonomisi okuması zor mu matematik korkulacak düzeyde mi

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı ziraat mühendisliği okumaya izin veriyorlar mı kurumlarda olan varsa yardımcı olabilÜnvan değişikliğiTicaret Bakanlığı Promosyon SözleşmesiKültür ve turizm bakanlığı devlet sanatçısı alımı hakkında bilgi

Sözlük

güne bir şiir bırak 1 cehenneme övgü 2 epik 1 güne bir söz bırak 7 terapötik 1 etrüskler 1 sakkadik 1 ekmek arasına konabilecek yiyecekler 4 madımak 1 belgesel 1

Son Haberler

Sanayi Bakanı Kacır'dan Kilis'e 2 Milyon TL'lik Proje DesteğiMEB'in okul öncesine yönelik yaz eğitimleri devam ediyorMSB: Libya Mutabakatı Uluslararası Hukuka UygunAnkara'da seyir halindeki otobüste yangın çıktıBakan Şimşek: Enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı