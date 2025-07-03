Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Temmuz 2025 13:43
özel sektörde çalışan eşin(bayan) yanına atanma konusu
böyle bir durumda olan arkadaş var mıdır

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Sözlük

vatan sağ olsun mu sorunsalı 1 güne bir şiir bırak 1 bi mola radyo yayını 6 ekmek arasına konabilecek yiyecekler 4 güne bir söz bırak 7 laf dokundurmak 3 sakkadik 1 Derdini insana değil suya anlat 1 elemek 2 erkeklere yüklenen misyonlar 10

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