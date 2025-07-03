Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Temmuz 2025 14:36
Memurda Gelir Vergisi İstisnası Hk.

657 4a kadrolu bir memurda aylık vergi matrahı düşük oluyor ve bu tutarın %15 i diyelim şu anki gelir vergisi istisnası olan 3315TL den daha düşük olsun, mesela 2500. Kalan 815TL yi memur alabiliyor mu yoksa para havada mı kalıyor bilgisi olan birisi yardımcı olabilir mi ? Çünkü Ağustos ayında 1105TL daha istisna tutarı artacak dolayısıyla arada 2 bin liraya yakın bir fark olacak. Memur bu parayı maaşına ek olarak alabilecek mi ?


m.r_f
Şube Müdürü
03 Temmuz 2025 15:09

Tabiki hayır.

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