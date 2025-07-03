Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


03 Temmuz 2025 14:50
İskiye tekniker olarak atandım ama...

Merhabalar ben tekniker olarak iskiye atandim ama benim mesleki tecrübem yok hep farklı mesleklerde çalıştım. Acaba iski de yapacağımız iş ile alakalı eğitim verilecek midir acaba??

Çok Yazılan Konular

2025 Yılı İBB Maaş PromosyonuBelediyelerde çalışan 657 'ye tabi memur2025 yılı 2. atama izinleriİETT Memur bilgiİSKİ Memur ve Sözleşmeli Personel Sonuçları (Merak Edilenler)İBB mi, ilçe belediyesi mi zabıta memurluğu2026-2027 Kamu Şefleri Toplu Sözleşme Beklentileri2025 Naklen Atama KontejanlarıASKİ, ABB, Ankara İlçe Belediyeleri, İBB, İSKİ kurumların karşılaştırılması.Belediye ye geçiş

Sözlük

elemek 2 b planı 2 belgesel 1 türkiyeyi terketmek 1 Derdini insana değil suya anlat 1 ekmek arasına konabilecek yiyecekler 4 cehenneme övgü 2 güne bir şiir bırak 1 geceye nahif bir beddua bırak 1 sakkadik 1

Son Haberler

İstanbul Sultangazi Kent Ormanı'nda yangınAk Partili Güler'den en düşük emekli aylığına dair açıklamaMahmut Arslan'dan kamu işçilerinin zam görüşmelerine dair açıklamaLiverpool Futbolcusu Diogo Jota Hayatını KaybettiAntalya'daki orman yangınlarında 52 hektarlık alan zarar gördü

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı