Sözleşmeli personel istifa ettiğinde olur almak

Hangi yönetmelikte yazıyor bu ? Olur yazısının mantığı idareden izin almak değil midir ? Sözleşmeli personel fesh ettim dediğinde idarenin reddetme takdiri olmadığından bunu yapmaları saçma değil mi ?

Hangi yönetmelikte yazıyor bu ? Olur yazısının mantığı idareden izin almak değil midir ? Sözleşmeli personel fesh ettim dediğinde idarenin reddetme takdiri olmadığından bunu yapmaları saçma değil mi ?