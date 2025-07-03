Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


03 Temmuz 2025 14:54
Sözleşmeli personel istifa ettiğinde olur almak
Hangi yönetmelikte yazıyor bu ? Olur yazısının mantığı idareden izin almak değil midir ? Sözleşmeli personel fesh ettim dediğinde idarenin reddetme takdiri olmadığından bunu yapmaları saçma değil mi ?

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