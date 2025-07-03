Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Temmuz 2025 15:00
Habertürk'te polis haberi

Habertürk'te polis haberi şu anda manşet isimli program başlıyor


Kraltutsak
Aday Memur
03 Temmuz 2025 15:01

Geçenki müdür konuk canlı


esmerbey34
Aday Memur
03 Temmuz 2025 15:08
Canlı yayın yapılıyor şuan polis sorunları

Kraltutsak
Aday Memur
03 Temmuz 2025 15:10

Bu haber ses getirir


Solotürk0123
Aday Memur
03 Temmuz 2025 15:10
Canli yayın var açın

Promosyonpesinolur
Aday Memur
03 Temmuz 2025 15:13

Büyük ses getirdi helall


Ortaşekerlipolis
Aday Memur
03 Temmuz 2025 15:17

izleyen var mı ne konuşuldu


hypnotic92
Aday Memur
03 Temmuz 2025 15:22

Moderatör çok bölüyor


Kraltutsak
Aday Memur
03 Temmuz 2025 15:24

Bence şimdiye kadar polisle ilgili yapılan en iyi haber


Solotürk0123
Aday Memur
03 Temmuz 2025 15:39
Müdür tam önemli yere geliyor sunucu oraya geleceğiz diyip bölüyor sözünü

Beyaz-YaRaSa
Aday Memur
03 Temmuz 2025 15:46
bir adım ilerleme yok

ALTARİN OĞLU
Şef
03 Temmuz 2025 15:52
Tweetle birsey olmuyor diyen bilgili arkadaslar. Bu zamana kadar polis lehine yapilan en uzun program oldu.
Toplam 11 mesaj

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