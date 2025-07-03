Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Temmuz 2025 15:01
Yumurtalık polis evi

günübirlik kaç gün kalınabiliyor bilgisi olan var mı kamp dışında günübirlik için. birde telefonu hiç açmıyorlar 200 defa aradım nasıl ulaşılabilir başka bilen varsa yardımcı olursa sevinirim

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