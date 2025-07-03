Belediyede unvanı geri alma

Herkese merhabalar konuyu buraya açtım ama doğru mu yaptım. Soracağım konu hakkında bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim. 2 sene önce başka bir belediyeden bulundğum belediyeye atandım. Önceki belediyede şef kadrosundaydım şimdiki belediyede tahsildar yaptılar şimdiki belediye şeflikten tahsildarlığa geçmeyi kabul ediyorum diye dilekçe verirsen atamanı yaparız dediler ben de mecbur kaldığım için kabul ettim. Daha sonrasında şifayen şeflik ünvanını almak için çok başvurdum yapmadılar o zaman bari yeşil pasaport almak için VHKİ yapsınlar diye dilekçe ile başvurdum. O zaman daha beklettiler sonra kurumda görevde yükselme sınavı açtılar ben de başvurdum. Başvurumu sen önceden zaten şeflik almışsın diyerek kabul etmediler. Bu arada başvurunu iptal ettik ama seni VHKİ yaptık dediler nokta ben de onların görevde yükselmeye başvuru iptal yazısını istinaden dilekçeyle başvurdum şeflik ünvanının geri verilmesini istedim.

Biraz soruşturunca üstünden uzun süre geçtiği için şefliğini geri isteme dilekçen kabul olmaz diyenler oldu sana yazdıkları görevde yükselme başvuru iptal yazısına istinaden başvur diyenler oldu. Konu hakkında bilgisi olan ya da örnek gösterebilecek olan varsa paylaşırsa sevinirim.