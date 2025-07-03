KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


03 Temmuz 2025 15:47
Aynı puanla birden fazla merkezi atama hk.

Merhabalar,

Arkadaşlar, diyelim ki 2024 puanıyla Temmuzda 657'den atandık. Daha sonra gerçekleşek olan merkezi alımlarda 399'dan tercih yapılabiliyor mu?

Merkezi olmazsa ara alımlarda bu kadro değişimi mümkün müdür?

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