Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Temmuz 2025 15:52
İlave derece davalarında son güncel durum

Dostlar 2016 yılında verilen ama alamadığımız derece için açılan davalarda güncel durum nedir? Anayasa'ya Katip666 hariç Bireysel başvuru yapan varmı ?


iyilikiyidir
Şef
03 Temmuz 2025 15:52
+1

Brave1983
Aday Memur
03 Temmuz 2025 16:34

ben umudu kestim kardeşim birşey yaptığımız yok

Toplam 2 mesaj

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