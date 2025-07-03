Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


03 Temmuz 2025 16:01
sağlık bakanlığı sürekli işçi alımı
merhaba arkadaşlar sağlık bakanlığı sürekli işçi alımında özellikle asıl olarak temizlik işçisi alanında ismi çıkanlar hakkında tebligat yapıldı mı ya da herhangi bir bilgilendirme?

jackreacher52
Aday Memur
03 Temmuz 2025 16:56

onlar tebligat yapmaz sen takip edersin işe başladılar bile


iktisatmezunuyam
Memur
03 Temmuz 2025 16:59
nasıl takip edeceğim ki sayfalarına bakıyorum herhangi bir duyuru yok bana seni arayacağız ya da tebligat göndereceğiz demişlerdi
jackreacher52, 44 dk. önce

onlar tebligat yapmaz sen takip edersin işe başladılar bile

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