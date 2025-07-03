sağlık bakanlığı sürekli işçi alımı

merhaba arkadaşlar sağlık bakanlığı sürekli işçi alımında özellikle asıl olarak temizlik işçisi alanında ismi çıkanlar hakkında tebligat yapıldı mı ya da herhangi bir bilgilendirme?

merhaba arkadaşlar sağlık bakanlığı sürekli işçi alımında özellikle asıl olarak temizlik işçisi alanında ismi çıkanlar hakkında tebligat yapıldı mı ya da herhangi bir bilgilendirme?