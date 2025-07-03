Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


03 Temmuz 2025 16:41
İl dışı atama da başka bir ile yerleşince işlemler için nereye gidilir?

kadrolu okulum dışında başka bir okulda görevlendirmeyle çalışıyordum şu an izindeyim atamam çıkarsa kadrlu okuluma direk dönebilir miyim? yoksa görevlendirildiğim okula gidip kararnameyi orda mı bekliycem bilen var mı

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