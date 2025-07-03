KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


03 Temmuz 2025 17:01
32.Dönem İntibak ne zaman başlayacak?

Bilgisi olan var mı eğitim ekimde başlayacak biliyorum ancak eğitim mi yoksa intibak mı ekim ayında başlayacak eylül ayında intibak a çağırabilirler mi yani bilgisi olan varsa bilgilendirirse sevinirim.

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