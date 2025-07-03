Öğretmenlik mesleği tasfiye ediliyor Güncel 03.07.2025 07:06

Önümüzdeki eğitim yılı ile zorunlu, parasız eğitim süresinin kısaltılması, esnek-yarı zamanlı okul modeli ile hem öğrencilerin kamusal eğitim hakkının, hem de öğretmenlik mesleğinin tamamen ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Yirmi üç yılda öğretmenlik mesleği, haklarımız adım adım tasfiye edildi. Kamuda, özelde ücretli, sözleşmeli, güvencesiz çalışma asgari ücretle veya asgari ücretin de altında esnek, uzun saatler çalışma olağan hale getirildi. 2014?te özel öğretim kurumlarında taban maaş hakkı kaldırıldı. Öğretmenler özel okul patronları için ucuz işgücü haline getirildi.

Mülakat, güvenlik soruşturması, arşiv araştırması, proje okul adıyla siyasal kadrolaşma araçları yaratıldı. Siyasi iktidar kimin atanacağına, kimin okul idarecisi olacağına, kimin hangi okulda çalışacağına eşit, adil, objektif bir kriter olmadan ?Ben karar vereceğim? dedi.

Yarım milyonu aşkın ataması yapılmayan öğretmen kamuda, özelde güvencesiz ucuz iş gücü haline getirildi veya başka işlerde çalışmak zorunda bırakıldı. Üç gün önce ataması yapılmadığı için Gaziantep?te inşaatta çalışırken iş cinayetinde bir arkadaşımızı daha Ahmet Enes Gül?ü kaybettik.

Maarif müfredatıyla vurgulanan, yeni insan, devlet, toplum tahayyülüne ?yeni rejime- uygun öğretmen profili adıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ve Milli Eğitim Akademisi hayata geçirildi. Öğretmenlik uzmanlık mesleği olmaktan çıkarıldı. Aynı işi yapan, aynı sınıflara giren, aynı öğrencilerin yaşamına dokunan öğretmenler farklı ücretlendirme ile ayrıştırıldı. Böl-parçala- yönet taktiği bir kez daha devreye girdi.

Milli Eğitim Akademisi ile fiilen Eğitim Fakülteleri?ne kilit vuruldu. Akademiye başvuru kriteri lisans mezunu olmaktır denildi. Milli Eğitim Bakanı ?Öğretmeni üniversiteler, eğitim fakülteleri değil biz yetiştireceğiz, kimin öğretmen olacağına biz karar vereceğiz.? dedi.Devamı:https://www.birgun.net/makale/ogretmenlik-meslegi-tasfiye-ediliyor-635516