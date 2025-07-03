Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Temmuz 2025 17:21
2 yıla 1 kademe devam ediyor mu?

Sözleşmeli olarak 2025'te atanan biri kadroya geçene kadar derece kademe almıyor. Kadroya geçtiğinde kalkınmada öncelikli illerde çalıştığı için 2 yıla 1 kademe alır mı acaba?

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