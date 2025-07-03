Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Temmuz 2025 17:30
Tıppı sekreter maaşı yeni zamla mesailerle 90 bini buluyor.

Yanlış duymadınız 8 5 çalışan sekreter maaşı


Polis-plus
Aday Memur
03 Temmuz 2025 17:39

Konu polis maaşının düşük olması, başka bir kurumun aldığı maaşı buraya yazmak bence etik değil ne yapsınlar polisten düşük alıyoruz deyip iade mi etsinler fazlasını

Haklıyken haksız konuma düşebilen nadir meslekteniz

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