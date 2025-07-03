Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


03 Temmuz 2025 17:55
İmamlıktan vhkiye geçiş sınavı nasıl oluyor?

4 yıldan fazla Diyanette daire personeli olarak çalışıyorum bu sene imamlığa atandım göreve başladım ancak tekrar daireye dönmek istiyorum bunun için müftülüklerde yapılan vhki sınavına gireceğim. Bu sınav nasıl oluyor neler soruyorlar?

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